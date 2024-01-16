В вечернем платье и кружевном бюстгальтере: "мама Стифлера" Дженнифер Кулидж в эффектном образе получила награду на премии

62-летняя актриса всегда тщательно подбирает красивые луга для своих выходов.

Дженнифер Кулидж, прославившаяся после исполнения роли соблазнительной мамы Стифлера в культовой комедии "Американский пирог", посетила премию Emmy Awards.

Актриса, как всегда, выглядела непревзойденно. Она была одета в черное вечернее платье от бренда Etro с коричнево-желтым флористическим принтом, кружевом, фатином и рюшами.

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Главный акцент в ее аутфите был на сексуальном декольте, из-под которого выглядывал красивый кружевной бюстгальтер.

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Кулидж сделала элегантную прическу с прикорневым объемом и локонами, макияж смоки-айс и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

Дженнифер Кулидж / Фото: Getty Images

Дженнифер получила награду за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале за роль Тани Макуэйд в "Белом лотосе". На сцене она выступила с речью.

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Напомним, Дженнифер Кулидж на церемонию вручения наград GLAAD Media Awards пришла в кокетливом черном платье по фигуре с драпировкой и прозрачными рукавами.

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