В вечернем платье и кружевных перчатках: Майли Сайрус с возлюбленным появилась на премии "Оскар"

Артистка в образе total black сияла на красной дорожке.

Майли Сайрус посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию награждения премии "Оскар-2025". Певица появилась на красной дорожке в сопровождении своего возлюбленного – музыканта Макса Морандо.

Майли Сайрус и Макс Морандо / Фото: Associated Press

Сайрус выбрала черное обтягивающее платье с высокой горловиной, американской проймой и шлейфом от бренда Alexander McQueen. Наряд был расшит сверху паетками и бисером.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила черными кружевными перчатками с пайетками и черными остроносыми туфлями.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Майли сделали укладку с красивыми локонами, макияж с бежевой помадой и осветленными бровями. Лук звезда завершила украшениями от Boucheron Fine.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Морандо был одет в черный костюм, белую рубашку и черные туфли. На лацкане пиджака был вышит цветок из бисера.

Напомним, Майли Сайрус на концерте SNL50: The Homecoming предстала в кожаном платье со шлейфом от Roberto Cavalli.

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