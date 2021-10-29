В вечернем платье и под руку с отцом: Кайя Гербер приехала на вечеринку

В вечернем платье и под руку с отцом: Кайя Гербер приехала на вечеринку

Папина дочь выросла и стала совсем взрослой.

20-летнюю Кайю Гербер сфотографировали по время прогулки по Сохо. Похоже, они направлялись не просто на прогулку, а на вечернее мероприятие, поскольку Кайя была одета в вечернее платье.

Отец и дочь приехали на вечеринку в честь 30-летия DKMS на Cipriani Wall Street в Нью-Йорке. DKMS – это международная некоммерческая организация, занимающаяся борьбой с раком крови, и на гламурный благотворительный гала-концерт собралось несколько звезд.

Кайя Гербер с отцом Рэнди / Getty Images

Кайя выглядела потрясающе в макси-платье на бретельках, украшенном пайетками. Также на девушки были черные босоножки на каблуках, а в руках она несла маленький клатч. У модели была легкая укладка и вечерний макияж на лице.

Ее отец Рэнди надел темно-синюю рубашку, черные брюки и кожаные черные кеды на шнурках. Его дочь шла с ним под руку, и, очевидно, он выглядит очень гордым тем, какой красавицей выросла его девочка.

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