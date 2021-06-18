В вечернем платье и тюрбане: беременная Катя Осадчая показала фигуру

37-летняя ведущая поделилась новыми снимками в Instagram и показала, как выглядит во втором триместре своей третьей беременности.

Катя Осадчая анонсировала новый выпуск "Светской жизни" и рассказала, что сейчас ее рабочий график очень плотный и насыщенный, с множеством командировок. Чувствует себя звезда, судя по всему, прекрасно и много путешествует.

На снимках, которые были опубликованы в блоге ведущей, Осадчая запечатлена в блестящем длинном платье с глубоким вырезом на декольте и черным топом под ним. К наряду ведущая подобрала головной убор – тюрбан, и босоножки на высоких каблуках. Сфотографировалась Осадчая на диване.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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"Светская лето ♀️ перелеты, съемки ... съемки, перелеты результаты наших стараний смотрите уже завтра", - написала под снимками Катя.

Второй кадр был сделан на фоне моря и красивого заката. Вероятно, уже скоро Катя Осадчая отправится в декретный отпуск. В предыдущий раз ведущая могла позволить себе не сильно длительный декретный отпуск, потому что сама хотела вернуться к работе. Как будет в этот раз, пока неизвестно.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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