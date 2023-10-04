В вечернем платье и за руку с Ромео: Миа Риган на премьере фильма про Бекхэма

Вчера семейство Бекхэм собралось в отеле The Curzon Mayfair, где состоялась премьера документального сериала "Бекхэм" о британском футболисте Дэвиде Бекхэме.

Посмотреть кино про легендарного футболиста и мужа Виктории Бекхэм – Дэвида Бекхэма – приехали его родные, друзья, коллеги и журналисты.

Уже по традиции на все важные мероприятия четы Бекхэм съезжается вся семья. И Вчерашний вечер не стал исключением.

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм со своей семьей на премьере фильма / Фото: Associated Press

Средний сын Виктории и Дэвида – Ромео, который, кстати, единственный из троих сыновей пары пошел по стопам отца и стал футболистом, приехал вместе со своей девушкой-моделью Мией Риган.

Пару сфотографировали по пути в отель. На Мие было длинное черное платье на тонких бретельках, которое девушка сочетала с черными туфлями на высоких каблуках и клатчем от Victoria Beckham. Миа собрала волосы в низкий пучок, сделала макияж с акцентом на красные губы и надела свои любимые серьги в виде маленьких змей.

Миа Риган и Ромео Бекхэм / Фото: Getty Images

Ромео был в майке, широких брюках и пиджаке на запах, а обут в белые кроссовки. Он был в солнцезащитных очках, в ушах у парня было по несколько серьг, а на шее - цепей.

Сериал будет выходить на стриминге Netflix и состоит из четырех серий. Там покажут путь к успеху футболиста и расскажут о его отношениях с женой Викторией и их семейной жизни и детях.

Миа Риган и Ромео Бекхэм / Фото: Getty Images

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