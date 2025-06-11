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- Шоу-бизнес
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В вечернем платье небесного оттенка: Сидни Суини очаровала всех, когда вышла на фотоколл
Актриса выбрала нежный наряд, который украл все внимание публики в Лондоне.
27-летняя восходящая звезда Голливуда — актриса Сидни Суини — посетила премьерный показ фильма «Долина Эхо», в котором сыграла вместе с Джулианной Мур. Девушка выглядела просто сногсшибательно и романтичном наряде, который стилисты ей подобрали для этого выхода.
Сидни носила нежно-голубое вечернее платье от бренда Miu Miu, основанного легендарной Миуччей Прада.
У платья было каплевидное декольте, халтер и открытые плечи. Рукавов у платье не было, но руки все же украшала драпированная ткань.
Сзади наряд украшал нежный и длинный шлейф.
Также Сидни распустила длинные волосы и уложила в объемную прическу с локонами. Ее макияж был очень лаконичным и идеально подходил к этому нежному наряду.
Также Сидни добавила и несколько гламурных штрихов — надела сверкающие украшения от David Morris с камнями.
Напомним, что несколькими днями ранее Сидни Суини продемонстрировала еще один потрясающий образ — актриса вышла на публику в ярко-красном платье с пышной юбкой и трендовой баской. Она носила кастомный наряд от Vera Wang на мероприятии, которое тоже было посвящено фильму «Долина Эхо».