В вечернем платье небесного оттенка: Сидни Суини очаровала всех, когда вышла на фотоколл

Сидни Суини / © Associated Press

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27-летняя восходящая звезда Голливуда — актриса Сидни Суини — посетила премьерный показ фильма «Долина Эхо», в котором сыграла вместе с Джулианной Мур. Девушка выглядела просто сногсшибательно и романтичном наряде, который стилисты ей подобрали для этого выхода.

Сидни носила нежно-голубое вечернее платье от бренда Miu Miu, основанного легендарной Миуччей Прада.

Сидни Суини / © Associated Press

У платья было каплевидное декольте, халтер и открытые плечи. Рукавов у платье не было, но руки все же украшала драпированная ткань.

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Сзади наряд украшал нежный и длинный шлейф.

Сидни Суини / © Associated Press

Также Сидни распустила длинные волосы и уложила в объемную прическу с локонами. Ее макияж был очень лаконичным и идеально подходил к этому нежному наряду.

Сидни Суини / © Associated Press

Также Сидни добавила и несколько гламурных штрихов — надела сверкающие украшения от David Morris с камнями.

Сидни Суини / © Associated Press

Напомним, что несколькими днями ранее Сидни Суини продемонстрировала еще один потрясающий образ — актриса вышла на публику в ярко-красном платье с пышной юбкой и трендовой баской. Она носила кастомный наряд от Vera Wang на мероприятии, которое тоже было посвящено фильму «Долина Эхо».

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Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images