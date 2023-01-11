В вечернем платье от Dolce & Gabban: "мама Стифлера" эффектным образом произвела фурор на кинопремии

61-летняя Дженнифер Кулидж стала королевой вечера.
Дженнифер Кулидж, которую все знают по роли соблазнительной мамы Стифлера в культовой комедии "Американский пирог", посетила церемонию награждения премией "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.
Актриса своим появлением привлекла внимание всех присутствующих. Она выглядела просто невероятным. Сексуальные формы Кулидж подчеркнула черным блестящим платьем от Dolce & Gabbana, расшитым блестками.
Аутфит Дженнифер дополнила черным блестящим клатчем от Tyler Ellis, элегантными серьгами и массивными золотыми кольцами с бриллиантами. Волосы она уложила в красивые локоны, сделала макияж смоки айс и черный маникюр с изображением золотистых треугольников.
Кулидж получила награду в номинации "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме" за роль в сериале "Белый лотос". Кстати, это ее первое появление на экране с 2010-х годов.
Получив "Золотой глобус" на сцене, Джен выступила с речью, после которой публика встала и долго ей аплодировала.
А на красной дорожке актриса исполнила победный танец со статуэткой.
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