В вечернем платье от Saint Laurent: Зои Салдана получила награду на церемонии

Зои Салдана посетила состоявшуюся в Лондоне церемонию BAFTA Film Awards. Она получила награду "Лучшая актриса второго плана" за роль Риты Мори Кастро в фильме "Эмилия Перес".

На красную дорожку актриса вышла в черном вечернем платье по фигуре от Saint Laurent. Наряд имел обнаженные плечи и интересный кружевной декор-воротник со складками.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Аутфит Зои дополнила волнистой укладкой, макияжем с коричневыми тенями и черным маникюром. Шею она украсила бриллиантовым колье от De Beers, а руки – бриллиантовыми кольцами.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Салдана пришла на ивент со своим мужем – итальянским художником Марком Перего, одетым в черный костюм, клетчатую рубашку и полосатый галстук. А еще у него на руках было много браслетов и колец.

Зои Салдана и Марко Перего / Фото: Associated Press

Напомним, Зои Салдана на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре вышла на красную дорожку с сестрой и тремя сыновьями.

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