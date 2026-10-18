В вечернем платье-русалке и с новой прической: красивая Ева Лонгория на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Ева Лонгория / © Associated Press

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Ева Лонгория стала гостьей ежегодного гала-вечера Academy Museum Gala, который прошел в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

На мероприятии знаменитость появилась в эффектном вечернем образе. На ней было черное платье силуэта «русалка», которое красиво подчеркнуло ее стройную фигуру.

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Ева Лонгория / © Associated Press

Платье имело открытые плечи, корсетный лиф и обнаженную спину. Особое внимание привлекали асимметричные декоративные элементы на декольте и бедрах, украшенные черными блестящими стразами. Нижняя часть платья расширялась к низу, образуя пышный подол с плиссированными вставками.

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Аутфит Лонгория дополнила роскошными длинными серьгами с бриллиантами и кольцами. У звезды был макияж с пышными ресницами, бронзовыми румянами и бежевым блеском на губах. А еще актриса продемонстрировала новую прическу. Ева собрала волосы в высокий элегантный пучок, а на лбу была густая челка.

Ева Лонгория / © Associated Press

Напомним, Ева Лонгория на благотворительный гала-вечер Global Gift Gala пришла в бархатном черном платье от Sophie, декольте которого было украшено серебристыми стразами.

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