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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В вечернем платье-русалке и с новой прической: красивая Ева Лонгория на гала-вечере в Лос-Анджелесе

51-летняя голливудская актриса продемонстрировала роскошный total black look и удивила новой прической с челкой, которая ей очень идет.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория стала гостьей ежегодного гала-вечера Academy Museum Gala, который прошел в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

На мероприятии знаменитость появилась в эффектном вечернем образе. На ней было черное платье силуэта «русалка», которое красиво подчеркнуло ее стройную фигуру.

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Платье имело открытые плечи, корсетный лиф и обнаженную спину. Особое внимание привлекали асимметричные декоративные элементы на декольте и бедрах, украшенные черными блестящими стразами. Нижняя часть платья расширялась к низу, образуя пышный подол с плиссированными вставками.

Аутфит Лонгория дополнила роскошными длинными серьгами с бриллиантами и кольцами. У звезды был макияж с пышными ресницами, бронзовыми румянами и бежевым блеском на губах. А еще актриса продемонстрировала новую прическу. Ева собрала волосы в высокий элегантный пучок, а на лбу была густая челка.

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Напомним, Ева Лонгория на благотворительный гала-вечер Global Gift Gala пришла в бархатном черном платье от Sophie, декольте которого было украшено серебристыми стразами.

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