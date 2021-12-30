В вечернем платье с акцентом на декольте: Хана Кросс на светской тусовке

В вечернем платье с акцентом на декольте: Хана Кросс на светской тусовке

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма – модель Хана Кросс – посетила светское мероприятие на Сен-Барте.

Это было мероприятие LuisaViaRoma for Unicef в Eden Rock, которое проводили на острове Сен-Бартс. Хана выбрала для светского выхода черное вечернее платье на тонких бретельках и с кружевной отделкой на декольте.

Наряд девушка дополнила черными босоножками, которые были или на маленьких каблуках, или на плоской подошве (из-за подола ее платья их было не видно).

Хана Кросс / Getty Images

Хана дополнила свой образ тонким браслетом на запястье, серьгами с камнями, распустила длинные каштановые волосы и сделала насыщенный макияж глаз. Платье Ханы отлично подчеркивало ее стройную фигуру.

Вечеринку также посетила модель Фрида Аасен и певица Дуа Липа.

Дуа Липа / Getty Images

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