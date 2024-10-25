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В вечернем платье с бантами: Ники Хилтон появилась в роскошном образе с пайетками в Марокко

В вечернем платье с бантами: Ники Хилтон появилась в роскошном образе с пайетками в Марокко

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Наряд, который надела на мероприятие, она разработала лично.

41-летняя Ники Хилтон - американская светская львица, миллионерша и младшая сестра Пэрис Хилтон - посетила мероприятие Fashion Trust Arabia, которое прошло в Марокко.

Поскольку она обожает в вечерних нарядах черный цвет и гламур, то выбрала эти две составляющие и в этот раз. На знаменитой блондинке было длинное черное платье с рукавами и высокой горловиной. Оно было также полностью расшито черными пайетками и имело необычное продолговатое декольте, украшенное бантами.

Этот наряд был из коллекции Nicky Hilton x Rebecca Vallance, которую Ники разработала совместно со своей подругой - дизайнером Ребеккой Валланс. Образ Хилтон дополнила лаконично прической, ярким вечерним макияжем, а также украшениями с бриллиантами.

Ники Хилтон / © Getty Images
Ники Хилтон / Фото: Getty Images

В нарядах от Rebecca Vallance женщина выходит в свет не впервые. Одним из самх ярких ее появлений в этом бренде стал выход на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

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