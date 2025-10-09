- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 1 мин
В вечернем платье с глубоким декольте: модель в красивом образе прогулялась по Парижу
Лаура Селия выбрала для своего выхода наряд, который прекрасно ей идет.
Нидерландская модель Лаура Селия, как и другие звездные красавицы, посетила Францию во время Недели моды в Париже. В Instagram она показала красивый образ, в котором прогулялась по вечернему городу.
На Лауре было вечернее черное платье макси на тонких бретельках, с кружевом и глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.
Аутфит модель дополнила светлыми туфлями с блестками. У нее была объемная укладка с локонами и макияж.
Напомним, Лаура Селия в белом мини-платье и кроссовках поиграла в гольф.