В вечернем платье с глубоким декольте: модель в красивом образе прогулялась по Парижу

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия, как и другие звездные красавицы, посетила Францию во время Недели моды в Париже. В Instagram она показала красивый образ, в котором прогулялась по вечернему городу.

На Лауре было вечернее черное платье макси на тонких бретельках, с кружевом и глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.

Аутфит модель дополнила светлыми туфлями с блестками. У нее была объемная укладка с локонами и макияж.

