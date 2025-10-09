ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
53
Время на прочтение
1 мин

В вечернем платье с глубоким декольте: модель в красивом образе прогулялась по Парижу

Лаура Селия выбрала для своего выхода наряд, который прекрасно ей идет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия, как и другие звездные красавицы, посетила Францию во время Недели моды в Париже. В Instagram она показала красивый образ, в котором прогулялась по вечернему городу.

Лаура Селия

Лаура Селия

На Лауре было вечернее черное платье макси на тонких бретельках, с кружевом и глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.

Аутфит модель дополнила светлыми туфлями с блестками. У нее была объемная укладка с локонами и макияж.

Напомним, Лаура Селия в белом мини-платье и кроссовках поиграла в гольф.

Дата публикации
Количество просмотров
53
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie