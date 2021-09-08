В вечернем платье с камнями на лифе: София Вергара на красной дорожке

София Вергара является одной из судей шоу America's Got Talent.
Во время очередного прямого эфира шоу 49-летняя колумбийская актриса блистала на красной дорожке в черном вечернем платье, расшитом камнями на лифе и шлейках, которые переливались под вспышками фотокамер.
Платье длины миди, которое безупречно сидело на ее фигуре, София дополнила босоножками оттенка металлик на платформе и высоких каблуках. Такую обувь актриса очень любит и практически всегда выбирает, как для светских выходов, так и для повседневных.
У Софии был французский маникюр, на пальцах сверкали кольца, а на запястьях – браслеты. Также звезда идеально выровняла волосы и сделала красивый макияж глаз и губ.
Также на дорожку вышла ее коллега Хайди Клум. Она выбрала яркий брючный костюм лимонного цвета, безупречно сидевший на ее фигуре.
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