В вечернем платье с камнями на лифе: София Вергара на красной дорожке

В вечернем платье с камнями на лифе: София Вергара на красной дорожке

София Вергара является одной из судей шоу America's Got Talent.

Во время очередного прямого эфира шоу 49-летняя колумбийская актриса блистала на красной дорожке в черном вечернем платье, расшитом камнями на лифе и шлейках, которые переливались под вспышками фотокамер.

Платье длины миди, которое безупречно сидело на ее фигуре, София дополнила босоножками оттенка металлик на платформе и высоких каблуках. Такую обувь актриса очень любит и практически всегда выбирает, как для светских выходов, так и для повседневных.

София Вергара / Getty Images

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У Софии был французский маникюр, на пальцах сверкали кольца, а на запястьях – браслеты. Также звезда идеально выровняла волосы и сделала красивый макияж глаз и губ.

Также на дорожку вышла ее коллега Хайди Клум. Она выбрала яркий брючный костюм лимонного цвета, безупречно сидевший на ее фигуре.

Хайди Клум / Getty Images

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София Вергара в купальниках (12 фото)

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