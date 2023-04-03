В вечернем платье с обнаженными плечами: "мама Стифлера" Дженнифер Кулидж в кокетливом образе появилась на мероприятии

61-летняя актриса в образе total black вышла в свет.

Дженнифер Кулидж, ставшая популярной после исполнения роли соблазнительной мамы Стифлера в культовой комедии "Американский пирог", посетила церемонию вручения наград GLAAD Media Awards в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Там актриса появилась в кокетливом черном платье по фигуре с драпировкой и прозрачными рукавами. Наряд имел открытые плечи и украшенную стразами линию декольте.

Аутфит Дженнифер дополнила черными прозрачными перчатками со стразами и черными замшевыми туфлями на шпильках.

Дженнифер Кулидж / Фото: Getty Images

Кулидж сделала макияж смоки-айс, прическу с локонами и надела на голову украшение с бахромой из камней.

Напомним, на премьеру фильма "Неудержимая свадьба" в Лос-Анджелесе Дженнифер пришла в черном вечернем платье миди от бренда Self Portrait. В зоне декольте и на теле были кружевные вставки.

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