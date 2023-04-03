В вечернем платье с обнаженными плечами: "мама Стифлера" Дженнифер Кулидж в кокетливом образе появилась на мероприятии

61-летняя актриса в образе total black вышла в свет.
Дженнифер Кулидж, ставшая популярной после исполнения роли соблазнительной мамы Стифлера в культовой комедии "Американский пирог", посетила церемонию вручения наград GLAAD Media Awards в Беверли-Хиллз, Калифорния.
Там актриса появилась в кокетливом черном платье по фигуре с драпировкой и прозрачными рукавами. Наряд имел открытые плечи и украшенную стразами линию декольте.
Аутфит Дженнифер дополнила черными прозрачными перчатками со стразами и черными замшевыми туфлями на шпильках.
Кулидж сделала макияж смоки-айс, прическу с локонами и надела на голову украшение с бахромой из камней.
Напомним, на премьеру фильма "Неудержимая свадьба" в Лос-Анджелесе Дженнифер пришла в черном вечернем платье миди от бренда Self Portrait. В зоне декольте и на теле были кружевные вставки.
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