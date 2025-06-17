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- Шоу-бизнес
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В вечернем платье с пайетками и бисером: французская певица в элегантном образе сияла на ивенте
39-летняя Шай'м в изысканном наряде выглядела стройно и красиво.
Французская актриса Шайм посетила вечеринку номинантов на премию «Золотая нимфа», которая состоялась в рамках 64-го Международного телевизионного фестиваля в Монте-Карло.
На красной дорожке она появилась в элегантном аутфите. На ней было вечернее черное платье силуэта «рыбка» без бретелек, расшитое сверху черными пайетками, бисером и блестками.
Шай'м сделала укладку с локонами и макияж в нюдово-коричневых оттенках. Она выглядела стройно и привлекательно.