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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
205
Время на прочтение
1 мин

В вечернем платье с пайетками и бисером: французская певица в элегантном образе сияла на ивенте

39-летняя Шай'м в изысканном наряде выглядела стройно и красиво.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Шай'м

Шай'м / © Getty Images

Французская актриса Шайм посетила вечеринку номинантов на премию «Золотая нимфа», которая состоялась в рамках 64-го Международного телевизионного фестиваля в Монте-Карло.

На красной дорожке она появилась в элегантном аутфите. На ней было вечернее черное платье силуэта «рыбка» без бретелек, расшитое сверху черными пайетками, бисером и блестками.

Шай'м / © Getty Images

Шай'м / © Getty Images

Шай'м сделала укладку с локонами и макияж в нюдово-коричневых оттенках. Она выглядела стройно и привлекательно.

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Дата публикации
Количество просмотров
205
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