В вечернем платье с разрезом: жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка в эффектном образе вышла в свет

В вечернем платье с разрезом: жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка в эффектном образе вышла в свет

Даша Хлистун красивым нарядом подчеркнула стройную фигуру.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – посетила светское мероприятие в Киеве.

Для этого события она выбрала вечерний аутфит. На Даше было элегантное черное платье с американской проймой и высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Спустя семь месяцев после родов Даша выглядит великолепно – у нее красивая хрупкая фигура.

Наряд она дополнила черными остроносыми туфлями и гладким пучком. На лице был нежный макияж.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Ранее Хлистун в кокетливом мини-платье похвасталась красивыми ногами.

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