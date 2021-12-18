В вечернем платье с разрезом: жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка в эффектном образе вышла в свет

Даша Хлистун красивым нарядом подчеркнула стройную фигуру.
Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – посетила светское мероприятие в Киеве.
Для этого события она выбрала вечерний аутфит. На Даше было элегантное черное платье с американской проймой и высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.
Спустя семь месяцев после родов Даша выглядит великолепно – у нее красивая хрупкая фигура.
Наряд она дополнила черными остроносыми туфлями и гладким пучком. На лице был нежный макияж.
Ранее Хлистун в кокетливом мини-платье похвасталась красивыми ногами.
Читайте также: