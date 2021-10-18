В вечернем платье с сексуальным декольте: Белла Торн с возлюбленным посетила премьеру романтического фильма

В вечернем платье с сексуальным декольте: Белла Торн с возлюбленным посетила премьеру романтического фильма

Актриса вышла в свет в наряде от Versace.

Белла Торн со своим возлюбленным – музыкантом Бенджамином Масколой, посетила премьеру романтического фильма "После пробуждения" в Риме, в которой они сыграли главные роли.

На красной дорожке актриса предстала в эффектном вечернем образе. На ней было черное платье Versace с сексуальным декольте и высоким разрезом. Наряд идеально сидел на ее стройной фигуре.

Белла Торн / Getty Images

К платью была прикрепленна золотая брошка с логотипом итальянского Модного дома.

Аутфит Белла дополнила черными остроносыми туфлями, бриллиантовыми кольцами и серьгами. Волосы она собрала в высокий хвост, выпустив прядь волос на одну сторону. В макияже акцент был сделан на лаймовых тенях.

Бенджамин был одет в черный костюм с атласными лацканами, водолазку и обувь на грубой подошве. На глаза он надел очки.

О фильме:

Американка Вивиан в одной из итальянских больниц приходит в себя после коматозного состояния. За ней присматривают два симпатичных парня. Оба заявляют, что являются ее женихами. Проблема в том, что девушка ничего не помнит.

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Стиль Беллы Торн (10 фото)

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