В вечернем платье с высоким разрезом: Изабели Фонтана на красной дорожке Каннского кинофестиваля
42-летняя бразильская модель в черном наряде продемонстрировала стройную фигуру на Лазурном побережье.
Изабели Фонтана посетила премьеру фильма «День рождения» (The Birthday Party), которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.
На красную дорожку она вышла в вечернем черном платье макси приталенного силуэта. Наряд имел высокий воротник, американскую пройму и высокий разрез до бедра, который позволил модели продемонстрировать свои стройные ноги.
Аутфит Изабели дополнида черными лакированными туфлями на шпильках и с ремешками на щиколотках. У нее был красный маникюр, макияж с темно-бежевой помадой, а волосы легкой волной спадали на спину. Уши Фонтана украсила интересными серьгами с камнями, а на руках были кольца и браслет.