Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В велосипедках и с обнаженной спиной: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой

Дата публикации
Просмотры
1717
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В велосипедках и с обнаженной спиной: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой

Фото: Getty Images

47-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" подчеркнула подтянутую фигуру черным нарядом.

Ева Лонгория опубликовала в Instagram фото своего нового лука. Актриса предстала в образе total black, в котором продемонстрировала стройную фигуру.

На ней был кроп-топ с обнаженной спиной и велосипедки.

Аутфит звезда дополнила кожаными туфлями на шпильках. Волосы Лонгория собрала в хвост и надела на лицо очки.

А в прошлый раз Ева хвасталась гламурным луком в леопардовом платье с высоким разрезом.

Читайте также:

Похожие темы:

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1717
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация