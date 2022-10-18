В велосипедках и с обнаженной спиной: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой

47-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" подчеркнула подтянутую фигуру черным нарядом.
Ева Лонгория опубликовала в Instagram фото своего нового лука. Актриса предстала в образе total black, в котором продемонстрировала стройную фигуру.
На ней был кроп-топ с обнаженной спиной и велосипедки.
Аутфит звезда дополнила кожаными туфлями на шпильках. Волосы Лонгория собрала в хвост и надела на лицо очки.
А в прошлый раз Ева хвасталась гламурным луком в леопардовом платье с высоким разрезом.
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