В велосипедках и с собакой: порноактриса из "Холостяка" прогулялась по пешеходному мосту в Киеве

24-летняя экс-актриса фильмов для взрослых показала своего домашнего питомца.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним — Адель Асанти), регулярно делится со своими фолловерами в Instagram снимками и видео из своей повседневной жизни.

На этот раз девушка опубликовала снимок с прогулки, на которую она пошла со своим милым домашним питомцем - собакой TEDDY.

Фото Адель сделала на столичном пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет парки "Владимирская горка" и "Крещатый". Одета она была в джинсовую куртку, черный топ, черные велосипедки и белые кроссовки. В руке она держала сумку с фирменным логотипом Louis Vuitton.

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

"TEDDY. Через 4 дня моему малышу будет уже 1 год, как же быстро летит время. Вот помню его совсем маленьким, и тут раз - и он вырос уже большим. А на самом деле хочу отметить его день рождения, но не знаю, как правильно это сделать. И что подарить", - написала под фото Настя.

Напомним, Анастасия рассказала, как попала в порноиндустрии, и поделилась шокирующими подробностями хирургической операции, которую она сделала ради своей профессии.

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