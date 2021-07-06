В велосипедках и стильных ботильонах: Марион Котийяр на кинофестивале в Каннах

В велосипедках и стильных ботильонах: Марион Котийяр на кинофестивале в Каннах

Во Франции на Лазурном берегу открылся Каннский кинофестиваль.

74-й Международный Каннский кинофестиваль на Лазурном побережье открылся музыкальным фильмом "Аннетт" французского режиссера Леоса Каракса.

На фотоколле картины появилась исполнительница главной роли Марион Котийяр. Актриса предстала в луке в классических черно-белых цветах.

Марион Котийяр / Getty Images

На ней была блузка с изображением букв и галстуком-бантом, которую она сочетала с черными велосипедками.

Наряд звезда дополнила стильными черно-белыми ботильонами с молнией и каблуками в золотой сетке.

Марион Котийяр / Getty Images

Волосы Котийяр собрала в аккуратную прическу, сделала нежный макияж и украсила ухо каффой. На руке у нее были браслеты с жемчугом.

В фильме "Аннетт" речь идет о стендап-комике. Его жена оперная певица умирает. Герой остается с единственной двухлетней дочерью Аннет, у которой обнаруживается необычный дар.

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