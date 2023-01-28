В велосипедках и в компании экс-бойфренда своей сестры: Ким Кардашьян сходила на баскетбольный матч

Звезда реалити пришла поддержать свою дочь на матче.

Ким Кардашьян попала в объективы папарацци, когда шла на баскетбольный матч своей старшей дочери Норт. Позади звезды реалити шел бывший бойфренд ее сестры Хлое – Тристан Томпсон.

Ким была одета в спортивную красную футболку Diadora с оранжевыми вставками и с короткими рукавами. Верх она сочетала с черными велосипедами и кроссовками.

Ким Кардашян и Тристан Томпсон / Фото: Getty Images

Звезда реалити волосы заплела в длинную косу и надела на лицо массивные очки. В руке она несла телефон.

Напомним, Ким Кардашьян купила на аукционе Sotheby's в Лондоне роскошное украшение принцессы Дианы – аметистовый крест Аттали.

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