В велосипедках и забавной панаме: Джиджи Хадид на прогулке с дочерью

В велосипедках и забавной панаме: Джиджи Хадид на прогулке с дочерью

Молодая мама Джиджи Хадид снова была запечатлена на прогулке в Нью-Йорке.

Недавно модель вернулась с фермы, где проводит большую часть времени, в Нью-Йорк. И вот папарацци снова удалось подловить звезду во время прогулки с ее дочерью Хай.

Одета Джиджи была в комфортные велосипедки зеленого цвета, меховые тапочки, белую футболку и забавную цветную панаму. Через плечо у Джиджи висела небольшая молочного цвета сумка кросс-боди, а в руках она несла стакан с каким-то напитком. Хадид улыбалась, увидев папарацци, и пребывала в прекрасном настроении.

Джиджи Хадид / Getty Images

Дочь Джиджи решила до определенного возраста публике не показывала и ранее даже писала обращение к фотографам с просьбой, замыливать лицо ребенка на снимках, если оно попадет в кадр. Джиджи аргументировала просьбу тем, что, как и любая мама хочет лучшего для своего ребенка и, в первую очередь, хочет дать ей нормальное детство.

Джиджи Хадид с дочерью / Инстаграм Джиджи Хадид

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Джиджи Хадид на прогулках с дочерью (8 фото)

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