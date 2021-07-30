В велосипедках и забавной панаме: Джиджи Хадид на прогулке с дочерью

Молодая мама Джиджи Хадид снова была запечатлена на прогулке в Нью-Йорке.
Недавно модель вернулась с фермы, где проводит большую часть времени, в Нью-Йорк. И вот папарацци снова удалось подловить звезду во время прогулки с ее дочерью Хай.
Одета Джиджи была в комфортные велосипедки зеленого цвета, меховые тапочки, белую футболку и забавную цветную панаму. Через плечо у Джиджи висела небольшая молочного цвета сумка кросс-боди, а в руках она несла стакан с каким-то напитком. Хадид улыбалась, увидев папарацци, и пребывала в прекрасном настроении.
Дочь Джиджи решила до определенного возраста публике не показывала и ранее даже писала обращение к фотографам с просьбой, замыливать лицо ребенка на снимках, если оно попадет в кадр. Джиджи аргументировала просьбу тем, что, как и любая мама хочет лучшего для своего ребенка и, в первую очередь, хочет дать ей нормальное детство.
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