В велосипедках и жакете с розами: "Холостячка-2" Злата Огневич на церемонии роз

Певица продемонстрировала эффектный лук на церемонии.

Прошел второй выпуск второго сезона романтического шоу "Холостячка". Главная героиня проекта – Злата Огневич, познакомилась поближе с некоторыми участниками шоу, которые борются за ее сердце.

На церемонии роз Злата появилась в стильном луке. Она сочетала черные велосипедки с черным удлиненным жакетом, украшенным большими красными розами с блестящими стразами. Талию певица подчеркнула черным поясом.

Злата Огневич/Скрин видео

Аутфит звезда дополнила черными босоножками на устойчивом каблуке, высоким пучком и макияжем с черными стрелками и помадой темно-бердового оттенка.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

К слову, на первом свидании шоу Дмитрий из Львова исполнил мечту Златы – они прыгнули с парашютом. После этого певица призналась, что это было лучшее свидание в ее жизни.

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