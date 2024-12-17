В велосипедках и жакете с золотыми пуговицами: американская актриса продемонстрировала стильный лук

34-летняя Моника Барбаро выбрала для своего выхода образ total black с акцентными золотыми деталями.
Американская актриса Моника Барбаро попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Она выглядела стильно.
На звезде было черное пальто оверсайз, черный жакет с золотыми пуговицами и черные велосипедки. Лук Моника дополнила черным кожаным поясом с золотой фурнитурой. Обута она была в черные лакированные туфли с золотыми деталями.
Актриса собрала волосы в хвост, сделала легкий макияж с черными стрелками, уши украсила лаконичными серьгами-кольцами, а руки – золотыми кольцами.
Напомним, Моника Барбаро продемонстрировала нежный аутфит в кружевном платье на церемонии вручения кинопремии The Gothams Film Awards в Нью-Йорке.
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