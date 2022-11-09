В вельветовом костюме и колготках: Сару Джессику Паркер сфотографировали на съемках сериала

Появится ли этот образ в одном из эпизодов сериала, пока неизвестно.
Звезда "Секса в большом городе" актриса Сара Джессика Паркер попала под прицел папарацци на улице Нью-Йорка. Знаменитость сфотографировали между съемками сериала "И просто так…".
На Саре Джессике был осенний и довольно необычный наряд, в котором она сочетала вельветовый костюм серого цвета, состоящий из приталенной жилетки и капри. Образ актрисы дополнили серые узорчатые колготки, пальто с клетчатым узором гленчек и черные туфли с бантами.
В ушах у нее были крупные серьги-жемчужины, а на шее - массивное украшение. Также Паркер несла большую сумку-шопер.
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