В вельветовом костюме и колготках: Сару Джессику Паркер сфотографировали на съемках сериала

Появится ли этот образ в одном из эпизодов сериала, пока неизвестно.

Звезда "Секса в большом городе" актриса Сара Джессика Паркер попала под прицел папарацци на улице Нью-Йорка. Знаменитость сфотографировали между съемками сериала "И просто так…".

На Саре Джессике был осенний и довольно необычный наряд, в котором она сочетала вельветовый костюм серого цвета, состоящий из приталенной жилетки и капри. Образ актрисы дополнили серые узорчатые колготки, пальто с клетчатым узором гленчек и черные туфли с бантами.

В ушах у нее были крупные серьги-жемчужины, а на шее - массивное украшение. Также Паркер несла большую сумку-шопер.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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