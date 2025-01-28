В вельветовом костюме и в объятиях Зеллвегер: Хью Грант на премьере романтической комедии "Бриджит Джонс"

Гью Грант появился на премьере романтической комедии "Бриджит Джонс: Влюблена в парня", состоявшаяся в Париже. Это четвертая часть франшизы о культовой Бриджит Джонс, которую играет Рене Зеллвегер.

Гью Грант и Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Грант появился на кинособытии в деловом образе в классических цветах. На нем был черный вельветовый костюм и белая рубашка, которые он сочетал с черными туфлями.

Гью Грант и Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

На красной дорожке Хью позировал со своей коллегой Рене Зеллвегер, сияющей в элегантном кружевном платье макси с асимметричным верхом и разрезом от Saint Laurent. Они были в отличном настроении, улыбались, обнимались и позировали фотографам.

Гью Грант и Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

О фильме:

После потери любимого во время гуманитарной миссии в Судан Бриджит Джонс снова одинока. Она – мать-одиночка 9-летнего Билли и 4-летней Мейбл, застрявшая в эмоциональном коловороте воспитания детей. Семья ее подталкивает к началу новой жизни. Бриджит устанавливает приложение для знакомств, где знакомится с мечтательным и энергичным юношей. Удастся ли Джонс балансировать между работой, семьей и любовью?

В украинский прокат фильм выйдет ко Дню всех влюбленных 13 февраля.

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