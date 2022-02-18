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В вельветовом наряде: 19-летняя дочь Кейт Мосс на модной вечеринке

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В вельветовом наряде: 19-летняя дочь Кейт Мосс на модной вечеринке

Лила Мосс / Getty Images

Юная модель стала гостью вечеринки, посвященной открытию Недели моды.

Дочь супермодели 90-х Кейт Мосс - 19-летняя Лили Мосс - ведет активную светскую жизнь и часто появляется на модных мероприятиях и показах. Вчера девушка стала гостьей вечеринки, посвященной началу Недели моды в Лондоне.

Лила надела темно-синий вельветовый костюм с красными крупными пуговицами, который состоял из жилета и брюк с заниженной талией. Дополнили этот образ небольшая черная сумка, массивные черные ботинки и лаконичная серебристая цепочка на шее.

Лила Мосс / © Getty Images
Лила Мосс / Getty Images

Также эту вечеринку посетила и Ирина Шейк. Звезда надела лаконичное верное платье с интересными деталями в виде рюш и нескольких вырезов сбоку.

Ирина Шейк / © Getty Images
Ирина Шейк / Getty Images

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