ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

В вельветовом платье и со стебным клатчем: Оливия Уайлд в лаконичном образе предстала на мероприятии

41-летняя актриса в черном наряде от Chanel привлекла внимание.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Оливия Уайлд

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд посетила благотворительное киномероприятие Музея современного искусства, представленное Chanel, в Нью-Йорке.

Для своего появления актриса выбрала лаконичное вельветовое корсетное платье черного цвета длины макси без бретелек от Chanel. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру Оливии.

/ © Getty Images

© Getty Images

Аутфит звезда дополнила замшевыми черными босоножками на шпильках и черным стеганым клатчем. У нее были распущенные волосы и макияж с акцентом на глазах. Уши Уайлд украсила элегантными длинными серьгами.

Напомним, ранее Оливия Уайлд очаровала милым образом в платье цвета айвори с широкими рукавами, украшенном кружевом и рюшами.

Дата публикации
Количество просмотров
112
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie