В вельветовом платье и со стебным клатчем: Оливия Уайлд в лаконичном образе предстала на мероприятии

Оливия Уайлд посетила благотворительное киномероприятие Музея современного искусства, представленное Chanel, в Нью-Йорке.

Для своего появления актриса выбрала лаконичное вельветовое корсетное платье черного цвета длины макси без бретелек от Chanel. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру Оливии.

Аутфит звезда дополнила замшевыми черными босоножками на шпильках и черным стеганым клатчем. У нее были распущенные волосы и макияж с акцентом на глазах. Уши Уайлд украсила элегантными длинными серьгами.

Напомним, ранее Оливия Уайлд очаровала милым образом в платье цвета айвори с широкими рукавами, украшенном кружевом и рюшами.