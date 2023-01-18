В велюровом платье и в объятиях возлюбленного: Кейт Хадсон на премьере сериала в Лос-Анджелесе

Актриса Кейт Хадсон и ее партнер Дэнни Фуджикава посетили лос-анджелесскую премьеру оригинального сериала "Покерфейс", созданного для стримингового сервиса Peacock, в театре Легион.

43-летняя Кейт надела велюровое платье с высокой горловиной и вырезами по бокам и разрезом снизу от бренда A.L.C., сочетая его с высокими бежевыми сапогами на каблуках.

Кейт Хадсон и Дэнни Фуджикава / Фото: Getty Images

Хадсон собрала волосы в пучок, сделала вечерний макияж, акцентируя внимание на глазах, и надела крупные серьги-кольца в уши.

Возлюбленный Кейт Дэнни Фуджикава был одет в блейзер с узором, белую футболку, черные брюки и обут в коричневые кожаные туфли.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Пара помолвлена с осени 2021 года, но не известно, планируют ли они в ближайшем будущем пожениться. У них есть общая дочь Рани, которую Кейт родила в октябре 2018 года.

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