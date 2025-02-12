В верблюжьем пальто и в объятиях мужа: Брижит Макрон на мероприятии близ Парижа

Первая леди Франции сопровождала мужа на мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с раком.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили Институт Гюстава Русси, регионального центра борьбы с раком. Они приняли участие в мероприятиях по случаю Всемирного дня борьбы с раком, в Вильжуифе, близ Парижа.
Первая леди предстала там в элегантном двубортном пальто верблюжьего цвета. У нее был объемный парик и макияж смоки-айз. На руках у Брижит было много колец с камнями.
После мероприятия президентские супруги делали селфи со всеми желающими. Брижит позировала в объятиях мужа.
Напомним, Брижит Макрон встречала вице-президента США в голубо-сером ансамбле, состоявшем из платья-футляра и элегантного пальто.
Читайте также:
- В длинном платье и пальто с цветочными аппликациями: Брижит Макрон в элегантном образе предстала на ужине
- Эммануэль в шарфе, Брижит – в водолазке: супруги Макронов на мероприятии в Париже
- В двубортном пальто и ботильонах на шпильках: Брижит Макрон в образе total black предстала на траурном мероприятии