В верблюжьем пальто и в объятиях мужа: Брижит Макрон на мероприятии близ Парижа

Первая леди Франции сопровождала мужа на мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с раком.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили Институт Гюстава Русси, регионального центра борьбы с раком. Они приняли участие в мероприятиях по случаю Всемирного дня борьбы с раком, в Вильжуифе, близ Парижа.

Первая леди предстала там в элегантном двубортном пальто верблюжьего цвета. У нее был объемный парик и макияж смоки-айз. На руках у Брижит было много колец с камнями.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

После мероприятия президентские супруги делали селфи со всеми желающими. Брижит позировала в объятиях мужа.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон встречала вице-президента США в голубо-сером ансамбле, состоявшем из платья-футляра и элегантного пальто.

Читайте также: