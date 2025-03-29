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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
193
Время на прочтение
1 мин

В веселой блузе с рюшей: модель Джиджи Хадид сфотографировали папарацци

Мероприятие, которое она посетила, было благотворительным. По словам организатором 100% выручки пойдет на поддержку пострадавших от недавних пожаров в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джиджи Хадид

Джиджи Хадид / © Getty Images

Издание Vogue провело шопинг-мероприятие в универмаге Roll & Hill в Нью-Йорке - Vintage Market, где были выставлены на продажу винтажные вещи от различных брендов. Одной из гостей мероприятия стала известная модель Джиджи Хадид.

Девушку заметили, когда она в сопровождении охраны выходила из здания универмага и направлялась к своему автомобилю. В тот день Хадид надела стильные светлые джинсы, которые подвернула снизу, а также веселую блузу в желтый горох и с рюшей. Образ модели дополнили белые носки, коричневые лоферы, массивные серьги в ушах и макияж с укладкой.

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Как проходило мероприятие Vogue показали на своей странице в Instagram, где модель проводила екстуксию зрителям.

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

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