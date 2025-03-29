В веселой блузе с рюшей: модель Джиджи Хадид сфотографировали папарацци

Джиджи Хадид / © Getty Images

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Издание Vogue провело шопинг-мероприятие в универмаге Roll & Hill в Нью-Йорке - Vintage Market, где были выставлены на продажу винтажные вещи от различных брендов. Одной из гостей мероприятия стала известная модель Джиджи Хадид.

Девушку заметили, когда она в сопровождении охраны выходила из здания универмага и направлялась к своему автомобилю. В тот день Хадид надела стильные светлые джинсы, которые подвернула снизу, а также веселую блузу в желтый горох и с рюшей. Образ модели дополнили белые носки, коричневые лоферы, массивные серьги в ушах и макияж с укладкой.

Джиджи Хадид / © Getty Images

Как проходило мероприятие Vogue показали на своей странице в Instagram, где модель проводила екстуксию зрителям.

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Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images Джиджи Хадид / © Getty Images