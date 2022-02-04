В Victoria’s Secret пополнение: к команде присоединилась темнокожая модель-трансгендер

В команде бельевого бренда Victoria’s Secret появилась новая модель.

Летом 2021 года бельевой бренд отказался от "ангелов", которые были визитной карточкой Victoria’s Secret. На протяжении многих лет бренд обвиняли в чрезмерном эротизме, расовой ограниченности, фотошопе тел моделей и их чрезмерную худобу. Ведь на самом деле носят их белье не супермодели с обложки, а обычные женщины. Поэтому Victoria’s Secret решили пересмотреть свою концепцию и отказаться от "ангелов" в пользу женщин известных своими достижениями, а не красивой фигурой.

На днях стало известно, что новой такой моделью бренда стала темнокожая модель-трансгендер, блогерша Эмира Диспейн. Девушка сообщила новость в своем Instagram, написав:

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"Для меня большая честь стать первой темнокожей транс-девушкой, работающей с @victoriassecret ❤️ В детстве я только и мечтала стать частью Victoria's Secret", - написала Эмира.

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Для бренда Victoria’s Secret это уже второе сотрудничество с трансгендерной моделью. Ранее в 2019 году Victoria's Secret подписал контракт с Валентиной Сампайо. До этого руководство марки было против таких нововведений.

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