В Victoria’s Secret пополнение: к команде присоединилась темнокожая модель-трансгендер

В команде бельевого бренда Victoria’s Secret появилась новая модель.
Летом 2021 года бельевой бренд отказался от "ангелов", которые были визитной карточкой Victoria’s Secret. На протяжении многих лет бренд обвиняли в чрезмерном эротизме, расовой ограниченности, фотошопе тел моделей и их чрезмерную худобу. Ведь на самом деле носят их белье не супермодели с обложки, а обычные женщины. Поэтому Victoria’s Secret решили пересмотреть свою концепцию и отказаться от "ангелов" в пользу женщин известных своими достижениями, а не красивой фигурой.
На днях стало известно, что новой такой моделью бренда стала темнокожая модель-трансгендер, блогерша Эмира Диспейн. Девушка сообщила новость в своем Instagram, написав:
(листайте фото вправо)
"Для меня большая честь стать первой темнокожей транс-девушкой, работающей с @victoriassecret ❤️ В детстве я только и мечтала стать частью Victoria's Secret", - написала Эмира.
(листайте фото вправо)
Для бренда Victoria’s Secret это уже второе сотрудничество с трансгендерной моделью. Ранее в 2019 году Victoria's Secret подписал контракт с Валентиной Сампайо. До этого руководство марки было против таких нововведений.
(листайте фото вправо)
Читайте также: