В виниловом черном платье и бриллиантах: возлюбленная миллиардера Безоса вышла на красную дорожку

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса - 54-летняя Лорен Санчес - вышла на красную дорожку. Журналистка и телеведущая посетила 21-ю ежегодную церемонию вручения премии "Живые легенды авиации", которая состоялась в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.

Лорен обожает черный цвет и для этого появления на публике не изменила своему стилю - женщина надела необычное платье-бюстье из винила. Наряд обтягивал ее фигуру, подчеркивая талию, и имел небольшой шлейф. Все платье состояло из небольших складок и драпировок.

Образ Лорен дополнила высокими черными перчатками, а также лаконичной прической и двумя прядями волос, которые обрамляли ее лицо. Макияж у женщины был лаконичным, а вот из украшений она выбрала бриллиантовые серьги.

Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Также большой бриллиант красовался на мизинце левой руки Лорен, вероятно, это ее помолвочное кольцо, но из-за-перчаток она не смогла его надеть на безымянный палец.

Кольцо Лорен Санчес / Фото: Getty Images

В этот раз в свет Санчес вышла без Джеффа Безоса, хотя совсем недавно пару видели вместе в Милане - они вместе посетила Неделю моды. Лорен в столице моды появилась на публике в прозрачном платье и мини-юбке.

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