В виниловом мини и с сумкой Balenciaga: Эшли Робертс продемонстрировала модный лук

В виниловом мини и с сумкой Balenciaga: Эшли Робертс продемонстрировала модный лук

Ежедневно Эшли Робертс устраивает импровизированы показы мод в центре Лондона, когда идет на работу.

40-летняя звезда группы The Pussycat Dolls сейчас работает на радио и вместе с Амандой Холден ведет утреннее шоу Heart Breakfast.

Просыпается Эшли очень рано, а когда эфир заканчивается и она покидает студию, ее возле выхода ожидают фотографы. Поэтому звезда всегда безупречно продумывает образы, работает со стилистами и очень редко повторяет свои наряды. Также Эшли любит сочетать в образах вещи от демократичных британских брендов и аксессуары от люксовых марок, особенно она любит сумки.

Например, вчера свой образ Робертс дополнила маленькой черной сумкой от бренда Balenciaga. Такую же модель сумки полюбила и Ким Кардашьян.

Эшли Робертс / Getty Images

Также на Эшли была виниловая мини-юбка, кофта в клетчатый рисунок, сапоги и черная дубленка. Завершили ее лук солнцезащитные очки в ретро-стиле.

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