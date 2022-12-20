В виниловом платье и сапогах: Кайли Дженнер сходила на вечеринку с сестрой Кендалл

В этом наряде она выглядела довольно кокетливо.

Самая младшая из звездного семейства Кардашьян-Дженнер попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе по пути на вечеринку. Кайли надела в тот вечер очень эффектное платье от бренда 1017 ALYX 9SM.

Виниловый наряд черного цвета и сетчатой бежевой деталью обтягивал тело девушки, а вот сочетала она его с сапогами на каблуках и мини-сумкой.

На глаза она надела солнцезащитные очки, а волосы собрала в пучок.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Это платье явно было сделано для миллиардерши на заказ, поскольку оригинальная его версия не столь обтягивающая. Согласно официальному сайту бренда, приобрести такое платье сейчас можно за 418 долларов, хотя ранее оно стоило 836 долларов.

На эту же вечеринку с Кайли пришла ее сестра Кендалл, на которой было тоже черное платье, но от бренда Rodarte и с красивым кружевным декольте.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

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