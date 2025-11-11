ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
102
1 мин

В виниловых рукавах и с длиннющими ногтями: Синтия Эриво произвела фурор на премьере сиквела "Wicked: Чародейка"

38-летняя певица и актриса предстала на мероприятии в эффектном образе от бренда Prada.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Синтия Эриво

Синтия Эриво / © Associated Press

Синтия Эриво презентовала в Лондоне фантастическое приключение «Злая. Часть 2» (Wicked For Good), в котором она сыграла зеленокожую ведьму Эльфабу. На премьере актриса появилась в платье А-силуэта от бренда Prada, созданном для нее на заказ.

Синтия Эриво / © Associated Press

Синтия Эриво / © Associated Press

На звезде был наряд из темно-синего атласа с пышной юбкой, виниловой вставкой и скульптурным вырезом в форме сердца. Талию Синтия подчеркнула черным кожаным поясом.

Главным акцентом в ее аутфите были объемные черные виниловые рукава с бретелькой-халтером. Обута Эриво была в сине-черные туфли с круглыми носками.

Синтия Эриво / © Associated Press

Синтия Эриво / © Associated Press

Синтия была со своей фирменной лысой прической, макияжем с черными стрелками и розовыми румянами.

Синтия ЭривоСинтия Эриво / © Associated Press

Синтия ЭривоСинтия Эриво / © Associated Press

Особое внимание привлек маникюр звезды — у нее были длиннющие нюдовые ногти с голубым цветочным дизайном с блестками.

/ © Associated Press

© Associated Press

Лук актриса завершила роскошными драгоценностями от Robert Coin.

На мероприятии присутствовала также творческая команда фильма, среди которой была Ариана Гранде, которая в ленте воплотила образ доброй феи Глинды.

Команда фильма / © Associated Press

Команда фильма / © Associated Press

Синтия Эриво и Ариана Гранде / © Associated Press

Синтия Эриво и Ариана Гранде / © Associated Press

К слову, фантастическое приключение «Злая. Часть 2» в украинский прокат выходит 19 ноября.

102
