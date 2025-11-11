- Дата публикации
В виниловых рукавах и с длиннющими ногтями: Синтия Эриво произвела фурор на премьере сиквела "Wicked: Чародейка"
38-летняя певица и актриса предстала на мероприятии в эффектном образе от бренда Prada.
Синтия Эриво презентовала в Лондоне фантастическое приключение «Злая. Часть 2» (Wicked For Good), в котором она сыграла зеленокожую ведьму Эльфабу. На премьере актриса появилась в платье А-силуэта от бренда Prada, созданном для нее на заказ.
На звезде был наряд из темно-синего атласа с пышной юбкой, виниловой вставкой и скульптурным вырезом в форме сердца. Талию Синтия подчеркнула черным кожаным поясом.
Главным акцентом в ее аутфите были объемные черные виниловые рукава с бретелькой-халтером. Обута Эриво была в сине-черные туфли с круглыми носками.
Синтия была со своей фирменной лысой прической, макияжем с черными стрелками и розовыми румянами.
Особое внимание привлек маникюр звезды — у нее были длиннющие нюдовые ногти с голубым цветочным дизайном с блестками.
Лук актриса завершила роскошными драгоценностями от Robert Coin.
На мероприятии присутствовала также творческая команда фильма, среди которой была Ариана Гранде, которая в ленте воплотила образ доброй феи Глинды.
К слову, фантастическое приключение «Злая. Часть 2» в украинский прокат выходит 19 ноября.