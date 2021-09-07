В винном кроп-топе и юбке с мехом: Зендая в стильном аутфите прийшла на фотоколл в Париже

В винном кроп-топе и юбке с мехом: Зендая в стильном аутфите прийшла на фотоколл в Париже

25-летняя американская актриса и певица сверкнула перед камерами плоским животом и обнаженной спиной.

Зендая вновь выбрала для своего выхода в свет образ, который публика начала активно обговаривать.

На фотоколле фильма "Дюна" в Париже, в котором она сыграла главную роль, звезда появилась в винном костюме от бренда Alaïa, который состоял из кроп-топа с длинными рукавами и длинной юбки с меховым подолом и перфорацией сверху.

Зендая / Getty Images

У девушки – отличная стройная фигура. В этом наряде она сверкнула плоским животом и обнаженной спиной.

Зендая / Getty Images

Актрисе сделали объемную кудрявую прическу и макияж с акцентом на черных стрелках. В ушах у нее были серьги-кольца.

Ранее на красной жорожке Венецианского кинофестиваля Зендая предстала в нюдовом обтягивающем плате с "мокрым" эффектом длины макси от Balmain с драпировкой на талии и с высоким разрезом.

Зендая / Associated Press

Наряд красотка сочетала с лодочками в тон от Christian Louboutin. На шее у нее было экстравагантное бриллиантово-изумрудное ожерелье в виде бело-зеленой змеи, а на пальце – бело-зеленое кольцо от Bvlgari.

Зендая / Associated Press

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