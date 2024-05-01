В винном пальто и платье с глубоким вырезом: стильная Зои Салдана в объективах папарацци

Актриса в монохромном луке вышла в свет.
Зои Салдана попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса выглядела стильно.
На звезде было пальто винного оттенка и длинное вишневое платье с глубоким вырезом и асимметричным подолом. Обута она была в бордовые босоножки на шпильках.
Зои сделала укладку с локонами и макияж с тенями рубинового оттенка и пышными ресницами. На шее у нее была золотая цепочка с камнями, а в ушах – лаконичные серьги.
Напомним, Зои Салдана в черном платье и таби на каблуках появилась на биеннале в Венеции.
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