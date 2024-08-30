В винном платье с бахромой на юбке: звезда "Бумажного дома" в наряде от Bottega Veneta в Венеции

Наряд стал одним из лучших образов кинофестиваля.
35-летняя испанская актриса и модель Урсула Корберо, наиболее известная по роли Токио в телесериале "Бумажный дом", посетила Венецианский кинофестиваль.
Красавица надела платье от бренда Bottega Veneta, которое было представлено в коллекции прет-а-порте осень-зима 2024.
Наряд идеально подчеркивал фигуру и роскошно смотрелся на красной дорожке.
Выполнено платье было из плотной ткани, не имело рукавов, а подол его юбки был украшен плотной бахромой. Наряд она сочетала с золотистыми босоножками и украшениями из золота. Волосы Урсулы были собраны в пучок, а на лице она сделала лаконичный вечерний макияж.
Кстати, оттенок, в котором выполнен наряд, один из трендов 2024 года. Мы заметили этот цвет у таких брендов, как Gucci, Hermès, Versace, Bottega Veneta, Stella McCartney и многих других. В красном и марсала бренды презентовали самые разнообразные вещи: верхнюю одежду, юбки, аксессуары.
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