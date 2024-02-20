В винном платье с драпировкой: Хилари Суонк на премьере фильма в Нью-Йорке

После небольшого перерыва в работе актриса вернулась к съемкам и сейчас занята продвижением новой картины со своим участием.

Звезда оскароносного фильма "Малышка на миллион" - 49-летняя актриса Хилари Суонк - посетила премьерный показ фильма "Обыкновенные ангелы" (Ordinary Angels), который состоялся в Нью-Йорке.

Поскольку Хилари является исполнительницей главной роли в этой картине, она оделась соответствующе, выбрав роскошное шелковое платье винного оттенка. Наряд женщины был от британского бренда Vivienne Westwood.

Платье сшито в классическом для бренда фасоне, поскольку у него имеется приталенные корсет, опущенная линия плеча, и драпировка на лифе и бедрах. Также у платья был длинный шлейф со складками, который придавал наряду еще большей элегантности.

Хилари Суонк / Фото: Associated Press

Дополнила образ актриса макияжем, роскошной укладкой с объемными локонами и несколькими украшениями - бриллиантовыми серьгами и кольцом с рубином.

Хилари Суонк / Фото: Associated Press

Актриса на красных дорожках, премьерах и светских мероприятиях появляется крайне редко, поскольку больше времени проводит дома с семьей - в прошлом году она родила близнецов - мальчик и девочка стали ее первенцами. Актриса даже появлялась на последних месяцах беременности на церемонии "Золотой глобус".

Хилари Суонк / Фото: Associated Press

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