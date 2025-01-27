В винтажном "афганском пальто" в стиле бохо: модель Белла Хадид под прицелом папарацци

Это тренд родом из 70-х и выбрала она его на шопинг.

Известная американская модель Белла Хадид попала под прицел папарацци в Нью-Йорке по пути на вертолетную площадку. В тот день она выбрала наряд в трендовом сейчас стиле бохо, поскольку надела винтажное "афганском пальто", чтобы пройтись по магазинам.

Это было коричневое пальто с меховой отделкой от Dolce & Gabbana, которое она сочетала с сапогами от Celine, очками от Chanel и большой дорожной сумкой от Louis Vuitton.

Волосы Белла собрала в гладкую прическу, а также сделала яркий макияж в коричневой гамме.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Пальто модели привлекло особое внимание. Такие изделия были очень популярны в 70-х годах, на волне движения хиппи и популярности всего этнического, а затем пережили возвращение в 2000-х годах и их можно было часто увидеть на Бритни Спирс. "Афганское пальто" обычно дополненно отделкой из пушистой овчины на рукавах и вороте, иногда - еще и вдоль застежки.

В США такие фасоны часто называют пальто Penny Lane, поскольку такое носила Кейт Хадсон в фильме "Почти знаменит" и там ее героиню звали Пенни Лейн. Сейчас же наряд опять переживает перерождение, поскольку был представлен в коллекциях таких брендов как Loewe, Acne Studios. Из звезд, которые носят и любят такие пальто с меховой отделкой - певица Тейлор Свифт.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

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