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- Шоу-бизнес
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В винтажном бикини за 10 тысяч долларов: Кайли Дженнер отдохнула на пляже
Девушка отправилась на отдых и показала серию пляжных фото.
27-летняя Кайли Дженнер — участница известного реалити-шоу и успешная бизнесвумен — отдыхает на популярном среди селебрити курорте — на островах Теркс и Кайкос в Карибском море. В Instagram она показала серию фото в бикини.
Кайли позировала в красном бикини, украшенном стразами. Купальник эффектно подчеркнул пышные формы звезды.
На стрингах сзади был выложен стразами логотип бренда.
Как оказалось, это винтажное бикини Chanel из коллекции 1995 года. По сообщения журналистов Pagesix, это достаточно редкая находка, и его стоимость составляет 10 тысяч долларов. А на подиуме за два года до рождения самой Кайли в нем дефилировала супермодель Клаудия Шиффер.
Ранее Дженнер уже надевала похожий купальник на отдых. Только тогда он был розово-салатовый.
Напомним, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые вышли вместе на красную дорожку. В Италии они как пара официально появились на 70-м кинофестивале «Давид ди Донателло». Кайли надела черное вышитое платье из коллекции Schiaparelli осень-зима 2025, у которого были тонкие бретельки, глубокое декольте и открытая спина.