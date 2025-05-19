В винтажном бикини за 10 тысяч долларов: Кайли Дженнер отдохнула на пляже

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

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27-летняя Кайли Дженнер — участница известного реалити-шоу и успешная бизнесвумен — отдыхает на популярном среди селебрити курорте — на островах Теркс и Кайкос в Карибском море. В Instagram она показала серию фото в бикини.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли позировала в красном бикини, украшенном стразами. Купальник эффектно подчеркнул пышные формы звезды.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

На стрингах сзади был выложен стразами логотип бренда.

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Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Как оказалось, это винтажное бикини Chanel из коллекции 1995 года. По сообщения журналистов Pagesix, это достаточно редкая находка, и его стоимость составляет 10 тысяч долларов. А на подиуме за два года до рождения самой Кайли в нем дефилировала супермодель Клаудия Шиффер.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Ранее Дженнер уже надевала похожий купальник на отдых. Только тогда он был розово-салатовый.

Напомним, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые вышли вместе на красную дорожку. В Италии они как пара официально появились на 70-м кинофестивале «Давид ди Донателло». Кайли надела черное вышитое платье из коллекции Schiaparelli осень-зима 2025, у которого были тонкие бретельки, глубокое декольте и открытая спина.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / © Getty Images