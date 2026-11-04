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Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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455
Время на прочтение
2 мин

В винтажном Gucci и розовом Valentino: звезды "Голодных игр" продемонстрировали эффектные образы в Лондоне

Гленн Клоуз, Маккенна Грейс, Уитни Пик и Эль Феннинг представили новый фильм в образах, перекликающихся с миром Панема.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Гленн Клоуз, Маккенна Грейс, Уитни Пик и Эль Феннинг

Гленн Клоуз, Маккенна Грейс, Уитни Пик и Эль Феннинг / © Getty Images

В Лондоне состоялась фотосессия к фильму «Голодные игры: Рассвет перед жатвой». Актеры позировали на террасе с видом на знаменитое колесо обозрения «Лондонский глаз». Для встречи с фотографами они выбрали эффектные наряды с яркими деталями — от вышитых птиц до шляпки с бабочками.

Гленн Клоуз, Маккенна Грейс, Уитни Пик и Эль Феннинг / © Getty Images

Гленн Клоуз, Маккенна Грейс, Уитни Пик и Эль Феннинг / © Getty Images

Гленн Клоуз появилась в темно-карамельном костюме, состоящем из приталенного жакета и широких брюк со стрелками. Образ актриса дополнила большими солнцезащитными очками в черепаховой оправе и серьгами с фиолетовыми камнями.

Маккенна Грейс продемонстрировала яркий аутфит в винтажном платье Gucci. Мятный верх украшали крупные вышитые птицы, блестящий декор и бантик у черного воротника. Пышная многоярусная юбка с многочисленными воланами переходила от оттенков зеленого и нежно-розового к насыщенной фуксии и красному у подола. Разноцветный наряд перекликался с культовым радужным платьем Люси Грей.

Фрэнсис Лоуренс, Киран Калкин, Гленн Клоуз, МакКенна Грейс, Джозеф Зада, Уитни Пик, Эль Фаннинг, Джесси Племонс и Нина Джейкобсон / © Getty Images

Фрэнсис Лоуренс, Киран Калкин, Гленн Клоуз, МакКенна Грейс, Джозеф Зада, Уитни Пик, Эль Фаннинг, Джесси Племонс и Нина Джейкобсон / © Getty Images

Уитни Пик выбрала более лаконичный наряд от Chanel. На ней было молочное платье без бретелек, длинная юбка которого расширялась к низу.

Эль Феннинг вновь воплотила характерную экстравагантность Эффи Тринкет. Для нее создали специальный ансамбль Valentino Couture нежно-розового цвета. Он состоял из приталенного двубортного жакета с плиссированной баской и юбки-миди с плиссированной оборкой по подолу. На шее был огромный белый бант-воротник, а голову актрисы украшал светлый берет с объемными разноцветными бабочками.

Эль Феннинг / © Getty Images

Эль Феннинг / © Getty Images

Этот мотив повторялся на ее светлых кружевных перчатках. Завершали образ розовые босоножки с белыми носочками, ремешками вокруг лодыжек и тонкими каблуками.

К актрисам присоединились режиссер Фрэнсис Лоуренс, продюсер Нина Джейкобсон, актеры Киран Калкин, Джозеф Зада и Джесси Племонс.

О фильме:

«Голодные игры: Рассвет перед жатвой» — экранизация одноименного бестселлера Сюзанны Коллинз, снятая Фрэнсисом Лоуренсом.

События разворачиваются в Панеме за 24 года до событий первого фильма «Голодные игры». В центре сюжета — шестнадцатилетний Хеймитч Абернети, которого сыграл Джозеф Зада. История начинается утром в день Жатвы перед 50-ми Голодными играми — Второй Полной Укрощения. На этот раз на арену отправят вдвое больше трибутов.

Геймитч заключает неожиданный союз с Мейсили Доннер, которую сыграла Маккенна Грейс, и присоединяется к коалиции, стремящейся бросить вызов Капитолию во главе с президентом Сноу в исполнении Рэйфа Файнса. Впоследствии герою выпадает шанс рискнуть всем, чтобы попытаться разрушить систему «Голодных игр» изнутри.

В украинский прокат фильм выйдет 19 ноября.

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