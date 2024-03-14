В винтажном костюме от Alexander McQueen: Наоми Кэмпбелл посетила фотосессию в Лондоне

Летом этого года в Лондоне в Музее Виктории и Альберта откроется выставка "Наоми: в моде", посвященная супермодели 90-х Наоми Кэмпбелл и ее 40-летней карьере.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Поскольку в продажу уже поступили билеты на мероприятие, Наоми организовала фотосессию по этому поводу и брифинг для прессы. Она позировала в отеле The Dorchester в Лондоне на фоне нескольких своих знаковых нарядов, среди которых можно рассмотреть культовые туфли от Vivienne Westwood из-за которых модель упала на подиуме.

Для брифинга Наоми надела серый костюм от бренда Alexander McQueen из коллекции прет-а-порте осень-зима 2000. Наряд состоял из удлиненного жакета и укороченных брюк, которые она сочетала с черной рубашкой и туфлями на каблуках.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Также Кэмпбелл надела золотые украшения, сделала макияж с блестками и надела парик с густыми черными волосами.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

На выставке будут показаны многие знаковые наряды, которые в разное время своей жизни носила Наоми и среди них будут платья, сшитые для Кэмпбелл Аззедином Алайя и Валентино, а также наряд от Dolce & Gabbana, который Кэмпбелл надела в последний день назначенных судом общественных работ.

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