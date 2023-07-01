В винтажном мини от Versace: Марго Робби пришла на вечеринку в Сиднее в честь фильма "Барби"

Новый стилист Марго Эндрю Мукамал экспериментирует с ее стилем и активно использует в промокампании "Барби" винтажные вещи.
Марго Робби проводит сейчас время в родной Австралии, куда прилетела ради продвижения предстоящей комедии о кукле Барби. Вечеринка посвященная фильму состоялась в Музее современного искусства 30 июня, в Сиднее.
Актриса в очередной раз покорила поклонников своим образом в розовом цвете. В этот раз на Марго было винтажное мини-платье от бренда Versace, разработанное еще самим основателем Модного дома Джанни Версаче и представленное в коллекции 19994 года.
"Металлическое" платье имело также широкие бретельки, отделку жемчугом, декольте в форме сердца. Наряд актриса сочетала с нежно-розовым макияжем, укладкой и прозрачными мюлями на каблуках. Также она сделала маникюр в оттенке розового золота, как и ее платье.
Но это не первый раз, когда звезда появилась перед публикой в винтажном образе. Днем ранее актриса пришла на фан-мероприятие посвященное "Барби" в вещах от Versace и из этой же коллекции.
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