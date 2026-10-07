В винтажном мини-платье с эффектными рукавами: дочь Майкла Джексона похвасталась стройными ногами

Пэрис Джексон / © Associated Press

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Пэрис Джексон в эффектном образе посетила гала-вечер BoF 500 в Париже. Перед фотографами она предстала в винтажном платье от Escada из коллекции 2001 года, в котором продемонстрировала стройные ноги.

Красное мини-платье имело облегающий силуэт и глубокое V-образное декольте, которое привлекало внимание к ее татуировкам. Наряд был богато украшен флористической вышивкой из черного и золотистого бисера и пайеток.

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Пэрис Джексон / © Associated Press

Особенно эффектно смотрелись длинные рукава, расширявшиеся к низу и заканчивавшиеся удлиненными краями. Позируя, Пэрис слегка развела руки, демонстрируя необычный крой платья.

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Звезда дополнила наряд черными туфлями с открытыми носками и высокими платформами. На одной лодыжке у нее был тонкий золотистый браслет. Из украшений Джексон также выбрала несколько изящных цепочек с подвесками, длинные серьги, пирсинг и кольца.

Пэрис Джексон / © Associated Press

Пэрис сделала прическу с локонами и объемом у корней, а также макияж с акцентом на глазах.

Напомним, Пэрис Джексон продемонстрировала нежный образ в пудровом тренче и золотистом топе на показе Chloé.

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