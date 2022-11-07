В винтажном наряде и с дорогой сумкой: Сару Джессику Паркер сфотографировали на съемках сериала

В Нью-Йорке в самом разгаре съемки продолжения культового сериала "Секс в большом городе".
Сару Джессику Паркер сфотографировали в образе Кэрри Брэдшоу во время съемок сериала "И просто так…". Актриса играла свою роль на знаменитой лестнице, что ведет в квартиру героини сериала.
На Саре Джессике в этот раз был белоснежный наряд - полосатый комбинезон с кружевными вставками, рюшами на манжетах и воротнике. Также немного кружева было на широких штанинах.
Дополнили образ актрисы винтажные слингбэки 90-х годов на платформах от Vivienne Westwood и крупная брошь от Mimi So New York. В руке она держала оригинальную бирюзовую сумку в винтажном стиле от бренда Thom Browne.
Между прочим, сумка такая совсем не дешевая - стоимость похожей на сайте бренда составляет 5 тысяч евро. Модель, как у Паркер, сейчас в коллекции не представлена.
Что касается самого комбинезона, то он винтажный и ранее был свадебным платьем. Одной из тех, кто помог преобразить старое платье, является Кейт МакГуайр - основательница Converted Closet, которая занимается переделкой вещей. Историей переделки она поделилась с подписчиками.
Также в этот раз в кадр попала и Кристин Дэвис и ее пес. Вероятно, по сюжету Кэрри и Шарлотта вышли на прогулку. На Кристин было классическое платье с принтом, белые туфли-лодочки, пояс и лаконичные серьги-жемчужинки. Также у нее была идеальная укладка, а вот пес шел на поводке от Burberry.
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