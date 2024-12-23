В винтажном наряде красного цвета: Тейлор Свифт опять заметили на стадионе

Звезда выглядела ярко, а ее образ был немного в ретро-эстетике.

Певица-миллиардерша - 35-летняя Тейлор Свифт - попала под прицел папарацци, которые ожидали ее возле стадиона перед игрой в американский футбол в Канзас-Сити. Там состоялась игра между командами "Канзас-Сити Чифс" и "Хьюстон Тексанс" и на поле опять вышел ее бойфренд Трэвис Келси.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Свифт любит красный цвет и в этот раз надела в таком оттенке пальто от бренда Charlotte Simone, у которого была оригинальная меховая отделка. Носила пальто она в сочетании с мини, черными колготками в ромбовидный узор и водолазкой.

Наряд певица дополнила винтажной черной панамкой от Chanel, сапогами от Manolo Blahnik, а также небольшой красной сумкой от бренда Tod's.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Также Тейлор сделала свой любимый яркий макияж с черными стрелками и накрасила губы красной помадой.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Красный оттенок певица надевала на игру неоднократно. Ранее она была замечена в эффектном наряде от Versace в мелкую клетку, который сочетала с корсетом от Victoria's Secret.

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