В винтажном наряде: модель Жизель Оливейра показала эффектные фото

Модель показала образ для вечерней прогулки.

Бразильская топ-модель Жизель Оливейра живет сейчас в Лос-Анджелесе и часто делится с поклонниками в соцсетях своими образами, которые выбирает для прогулок, вечеринок и занятий спортом. На одном из последних кадров звезда показала необычный и довольно экстравагантный образ, в котором сочетала винтажные брюки Roberto Cavalli и винтажный топ Victoria’s Secret.

Яркими акцентами наряда стали: сумка горчичного цвета от Jacquemus, черные лакированные ботинки и серебристая цепочка на шее. Макияж Жизель сделала очень насыщенным, выделив брови и глаза.

Напомним, ранее девушка сама представляла вещи от Victoria’s Secret и даже принимала участие в показах.

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